La Ferté-Bernard Le festival d'humour Saint-Lyphard est décalé

"Les Rendez-Vous de Saint-Lyphard" qui se tenaient toujours aux Rameaux, huit jours avant Pâques, auront lieu désormais en mai, à La Ferté-Bernard.

La 8e édition se déroulera du jeudi 11 au dimanche 14 mai. La programmation est bouclée.

Tout le monde l'attendait ce week-end… Pas de décors, pas d’affichage. Non, le festival organisé par la compagnie des Tombés de la Lune n'est pas annulé.

Oui, il aura bien lieu mais un peu plus tard que prévu. Les bénévoles sont d'ailleurs dans les préparatifs de cette saison qui aura pour thème : Combi, Vinyle et Patchouli.

"Avec la disparition d’Artec, on s’est positionné sur le mois de mai, plus opportun aux festivités en extérieur que mars ou avril. Les jours sont plus longs, il est censé faire meilleur et on avait envie de retrouver des animations dans notre ville à cette époque de l’année, explique Jérôme Côme, le chef d'orchestre de cette manifestation. En revanche, nous n’avons pas le budget pour tenir trois ou quatre jours complets, alors on n’a pas retenu l’Ascension mais un week-end classique sans jour férié."