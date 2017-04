La Ferté-Bernard Le 40e tournoi de Pâques de Jacky

0

40 ans, déjà, qu'à Pâques, Jacky Dupas est sur le pont. Il est l'un des plus anciens bénévoles du tournoi international de foot, organisé par le VSF, qui draine des centaines de jeunes footballeurs.

En ce mercredi ensoleillé, Jacky Dupas arbore fièrement un des T-shirts du Tournoi de Pâques. « J'en ai mis des maillots depuis le temps. Chaque année, les bénévoles, nous recevons un maillot différent », livre ce retraité actif.

« Celui de l'année dernière était noir. J'ai préféré qu'il porte le blanc, celui du 37e tournoi », sourit sa femme Jacqueline. Depuis 40 ans, elle sait qu'il ne faut rien prévoir pendant le week-end pascal.

A la buvette

Ces week-ends pascals sur le stade, Jacky ne les manquerait pour rien au monde : « J'aime l'ambiance. On est plus d'une centaine de bénévoles et tout est bien rôdé. C'est très bien organisé. Chacun a son poste. Moi, je suis à la buvette et aux sandwiches. Et puis, il y a tous ces jeunes sur les terrains. C'est formidable ».

Ce week-end, il était à son poste et heureux d'y être.