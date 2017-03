La Ferté-Bernard La piscine sera fermée mercredi prochain (le matin)

0

Le 29 mars, le bassin municipal de La Ferté sera fermé toute la matinée parce que s’y tiendront les championnats académiques (Nantes) de triathlon UNSS, qualificatifs pour les championnats de France scolaires (collèges et lycées).

La journée commencera à 9 h 30 par l’accueil des engagés (environ 80 à 90) à la salle de sports Olympe.

À 10 h 30, épreuves de natation et course à pied suivies à 14 heures, du VTT et course à pied autour du plan d’eau.

Seule la première équipe sera sélectionnée. Les Fertois de la section sportive de Robert-Garnier ont leur chance.