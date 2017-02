La Ferté-Bernard La Perdrix fait peau neuve

0

Le restaurant gastronomique, rue de Paris, est rouvert depuis le 15 février dans un cadre entièrement rénové. Des murs gris perle, une petite note de rouge confèrent au lieu une ambiance feutrée.

Deux petits salons privés, dont un avec un puits de lumière, une grande salle avec un bar au milieu pour disposer plateaux et coupes, de grandes baies vitrées, Le restaurant gastronomique « la Perdrix », situé à La Ferté-Bernard, en haut de la ville, rue de Paris, a changé de look tout en gardant son atmosphère intime.

C'est justement ce cadre feutré qui est très apprécié notamment des étrangers, nombreux à se déplacer pour rencontrer Serge Thibaut, le chef, qui, au cours de ses voyages tant en Europe qu'en Asie, a rencontré et servi les plus grands de ce monde. Il continue d'ailleurs à intervenir à l'étranger comme consultant.

32 ans à la tête du restaurant

« Cela fait 32 ans que je suis à la tête de ce restaurant », confie le chef avec simplicité. « Nous avions refait la façade, il y a quatre ans, mais nous aspirions à une salle de restaurant au goût du jour ».

Celui qui fit ses classes au Taillevent, à Paris, reste modeste. Il se plaît dans sa ville natale derrière ses fourneaux ou dans sa pièce dédiée aux pâtisseries, un lieu qui sent le sucre et où il aime confectionner dès le matin des desserts dans les mille et un moules de sa collection.

Outre les desserts, le chef aime cuisiner les poissons : bar, dorade, saint-jacques. « Mais on ne trouvera jamais de saint-jacques au mois d’août. Je travaille en fonction des saisons ».

Restaurant fermé le lundi soir et le mardi.