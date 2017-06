La Ferté-Bernard Willy Colin : « La notion d'héritier, c'est fini »

0

Willy Colin, en tête dans la 5e circonscription, est néanmoins largement devancé par son adversaire Jean-Carles Grelier (LR) à La Ferté-Bernard. « C'est normal, il est chez lui, il est plus connu que moi », commente le candidat LREM, venu à la rencontre de la population fertoise dès lundi matin pour distribuer ses tracts. « Mais sur cette circonscription, bastion de la droite depuis trois mandats, on ressent une envie de changer la donne, de tourner la page. La notion d'héritier, c'est fini. C'est d'un autre temps, les gens l'ont compris. Nous sommes à un moment historique de la politique. Il faut se retrousser les manches avec les uns et les autres. L'espoir renaît. Nous travaillons sur le secteur depuis un mois. Je rencontre les artisans, les agriculteurs… ».

Pour Willy Colin, « il faut aller chercher les abstentionnistes. On va se bagarrer. On n'élit pas le député de La Ferté-Bernard, mais celui de tout un territoire ». Et de conclure : « On est porté par l'effet Macron, mais il faut rester humble ».

Le candidat de La République en Marche organisait une réunion publique hier soir à La Guierche. Il doit en tenir une autre jeudi à 19 h 30 à Gréez-sur-Roc.