La Ferté-Bernard La fête foraine ouvre ce samedi

0

Du samedi 25 février au dimanche 5 mars, la grande fête foraine s'installe place du Général-de-Gaulle, à La Ferté-Bernard.

La fête foraine va proposer plus de 40 attractions pour tous les goûts.

« Il y a les traditionnelles comme la chenille, les autos tamponneuses, les manèges pour enfants, la pêche au canard, les machines à sous, les jeux de tir, les stands de gourmandises, mais aussi des nouveautés avec des attractions aériennes », explique Christopher Noël, forain.

Cette année, pendant que les plus jeunes tenteront de décrocher la queue de Mickey, les plus vaillants s'essaieront, le cœur bien accroché, aux nouvelles attractions, stars de la fête : le kamikaze, le tropical surf, le boomerang ou encore un cinéma Star wars en 5D.

Animations gratuites

La fête foraine ouvrira ses portes le samedi 25 février à 14 heures. « Le 26 février, les Lopez acrobatic show animeront la fête avec des échassiers, des cracheurs de feu, des jongleurs, du maquillage pour enfants... »

Le mercredi 1er mars, toute la journée, pour un tour de manège acheté, les forains offriront un tour gratuit.

Le samedi 4 mars, les mascottes Pat'Patrouille et Super Wings déambuleront pour le plaisir des enfants, maquillage et sculptures de ballons seront proposés. Et le dimanche 5 mars, concert avec les 25 musiciens de l'harmonie de Dollon.