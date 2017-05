La Ferté-Bernard La déviation se fera-t-elle un jour ?

0

Rien n'est certain, puisque le projet est inscrit en priorité 2 au Département. C'est-à-dire que s'il se fait, ce ne sera pas avant le programme prévisionnel 2022-2027. Mais pour cela, il fallait définir un contour.

Tout est au conditionnel. D'ailleurs, les élus restent désormais particulièrement prudents lorsqu'il s'agit d'en parler. Bien qu'ils se soient réunis la semaine dernière autour des questions de voirie et notamment du futur tracé de cette déviation poids lourds. Un débat constructif, selon les intéressés, entre les 34 maires de la communauté de communes de l'Huisne Sarthoise qui ont adopté, à l'unanimité, même ceux qui s'étaient par le passé positionnés contre, le principe de la déviation de La Ferté.

Gel de terres

Parce qu'il faut se prononcer, dans le cadre du PLUI, il a été décidé de proposer de geler des terres (c'est-à-dire de ne pas les classer en terres constructibles) sur les communes d'Avezé, Souvigné-sur-Même, Préval, La Chapelle-du-Bois et bien sûr La Ferté-Bernard. Du rond-point d'Intermarché au rond-point de la Cibole, route de Mamers.

Cet axe pour contourner la ville traverse la vallée de l'Huisne mais aurait le moins d'impact sur l'habitat, et la valeur des terres agricoles n'est pas la même non plus (zones humides).

Mais encore une fois, rien n'est sûr d'autant que le Département a l'obligation légale de proposer un projet de substitution. Un groupe de travail sera constitué avec les maires concernés et les services du Département en heure et en temps.