La Ferté-Bernard Jason, humoriste au grand cœur

Coluche est son modèle, au niveau artistique en tant qu’humoriste mais aussi en tant qu’homme de cœur. Jason Rayer organise le 24 février un spectacle d’humour au profit des Restos du cœur.



Il n’a que 21 ans mais a toujours su qu’il voulait être humoriste. Il y a un an et demi, après un bac ES et deux ans de fac d’Eco à Angers, il a franchi le pas et s’est lancé, à Paris.

« Au lycée, j’étais le pitre de la bande. J’écrivais déjà des textes. C’est en moi. Mais avant de partir, je voulais mon bac et un diplôme. Quand j’ai dit à maman que j’arrêtais la fac, au début, elle n’a pas compris. Elle commence seulement à réaliser, tout comme mes sœurs. Maintenant, toute la famille me soutient. Quant à mes potes, c’est différent. Ils m’ont toujours soutenu parce qu’ils ont bien vu que c’était ma voie », confie Jason Rayer.



Pour les Restos du cœur



Là, il a un grand projet, faire un spectacle dans sa ville, à La Ferté-Bernard, avec d’autres jeunes artistes émergents. « C’est la crème de la crème », s’enthousiasme le Fertois. « Chacun a son style, son univers. On va bien rire ».

« Ce sera un peu comme le Marrakech du rire. C’est un gros projet qui me tient à cœur. La municipalité me soutient d’ailleurs ».

Parce qu’il est de La Ferté, où il habite, où il travaille, où il a fréquenté le lycée et joué au foot, Jason espère rassembler tous ses amis et connaissances, d’autant que cette soirée est aussi pour une bonne cause.

« L’intégralité des bénéfices sera reversée aux Restos du cœur », reprend le Fertois.

Jason & Co’medy Club, vendredi 24 février, salle Athéna à 20 h 30. Entrée : 8 €. Les places sont en vente à l’office de tourisme. Billetterie : 02-43-71-21-21.