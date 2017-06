La Ferté-Bernard J-1 avant les 10 ans des Foulées Fertoises

0

L'organisation du VSF athlétisme revient ce samedi 3 juin, pour la 10e année consécutive, à La Ferté-Bernard.

Pour cette date anniversaire, pas de changement : trois boucles de 3,3 km pour les 10 km, une partie au plan d'eau et une partie en ville. Sans oublier le 5000 m et les courses jeunes...

Le programme

15 h 30, remises des dossards (salle Maurice-Loiseau, place du Général-de-Gaulle) ; 15 h 45, animations sportives ; 16 heures, marche solidaire ; 16 h 45, éveil athlétique (nés de 2008 à 2010) ; 16 h 50, poussin(e) s (nés de 2006 à 2007) ; 17 heures, benjamin(e) s (nés de 2004 à 2005) ; 17 h 10, minimes (nés de 2002 à 2003) ; 5 000 mètres (nés en 2001 et avant) à 17 h 30, et départ des 10 km (nés en 1999 et avant) à 18 h 30.

Pratique

Droits d’inscription : FFA 8 €, non licenciés (certificat médical de moins d’un an) ou autres licences 10 €. Engagement sur place : 13 €.

Le parcours des 10 km est toujours qualificatif pour le championnat de France. Toutes les courses jeunes sont gratuites.

Puces électroniques cette année, et cadeau surprise spécial 10 ans pour tous. Informations : www.vsf-athletisme.fr.