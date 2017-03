La Ferté-Bernard Immobilier secondaire : le Perche sarthois reste prisé

0

Le Perche sarthois est devenu une cible de choix pour les Franciliens à la recherche d'un pied à terre à la campagne.

Gilles est ravi. Depuis août 2016, lui et sa femme Virginie retapent une maison de 120 m2 située près de Montmirail. Une résidence secondaire où ils passent leurs week-ends et leurs vacances.

Lorsque Gilles et Virginie, qui ont grandi en Sarthe, se sont installés dans les Yvelines, en 1991, pour raisons professionnelles, ils ont « toujours eu en tête de rentrer en Sarthe ». « Habiter en Sarthe et aller travailler à Paris, ça aurait été trop onéreux et trop compliqué », explique Gilles. « D'où l'idée de la résidence secondaire. »

Gilles, Virginie et leurs deux enfants ont opté pour une maison près de Montmirail qu'ils sont en train de retaper.

