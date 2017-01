La Ferté-Bernard Ils sont 12 frères et sœurs de 71 à 93 ans

0

La plus jeune a 71 ans, la plus vieille 93 ans. Entre elles deux, dix frères et sœurs complètent la fratrie et tous sont encore vivants et aiment à se retrouver.

Installées dans le salon d'un appartement de la rue Florant, à La Ferté-Bernard, chez Odette Lesault, la numéro 5, Micheline, la petite dernière, et Marguerite, la 8e, racontent la vie de labeur, entrecoupée d'éclats de rire, de retrouvailles joyeuses, de peines aussi, de cette fratrie de 12 enfants.

« Chez nous, personne n'est jaloux. On ne se chiffonne pas et on se voit toujours. On se reçoit pour les anniversaires », confie Odette, 87 ans. « Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que nous sommes tous les 12 vivants et pas trop éloignés les uns des autres, à part une sœur à Mimizan et un frère à Montargis. Deux sont en maison de retraite : l'une à Ceton, l'autre dans les Landes ».

La plus âgée de la fratrie, Simone, a 93 ans. « Elle habite encore seule dans sa maison, pas loin d'ici, à La Chapelle-Souëf », rapporte Micheline, la plus jeune, née juste après la guerre et qui va fêter ses 71 ans.