La Ferté-Bernard Festival du livre : les jeunes lecteurs chouchoutés

« Grandeur nature », le thème du 8e Festival du livre jeunesse, qui se tiendra les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars à La Ferté-Bernard, devrait séduire le jeune public, mais aussi leurs parents.

« La Sarthe a des salons du livre, mais le seul vraiment dédié à la jeunesse est à La Ferté-Bernard », explique Sophie Dollon, conseillère municipale déléguée à la culture. Et pour cette 8e édition, la grande nouveauté, c'est que même les tout-petits ont leurs animations.

« Une auteure interviendra à la crèche des bout'choux. Le but de ce festival, financé par la ville et piloté par l'équipe de la médiathèque, est de développer le goût de la lecture auprès du jeune public et de réunir toutes les générations autour d'une manifestation qui allie culture et animations. Et tout est gratuit ».

Un Cosplay : c'est quoi

Première animation le mercredi 1er mars à 17 heures, à la médiathèque : une conférence sur le cosplay animée par Popette, une grande cosplayeuse, suivie d'un atelier couture spécial « La rose écarlate ».

« Le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle de personnages de manga, de science-fiction, de séries télé. On s'habille alors comme eux. On les incarne. C'est tiré de la culture japonaise et c'est un loisir en plein boom », explique Gaëlle Lenoir, animatrice à la médiathèque, plus spécialement spécialisée dans la BD et les mangas.

Interventions dans les écoles

Pendant deux jours, les jeudi 2 et vendredi 3 mars, « 19 auteurs jeunesse iront à la rencontre des scolaires, directement dans leurs établissements. Plus de 1 900 jeunes sont concernés par ces rencontres », annonce Loïc Leborgne, coordinateur de la manifestation.

Les temps forts du samedi

Le samedi 4 mars, de nombreuses animations sont prévues tant au centre culturel Athéna qu'à la médiathèque. Les fans de l'émission « Une saison au zoo » pourront rencontrer Cyril Hue, le vétérinaire de l'émission. Présent toute la journée, il ira à la rencontre des passionnés à 17 heures, salle panoramique Athéna. Un concert sera proposé aux enfants « La vie est super chouette », à 14 heures, toujours à Athéna. Les frères Lepage, qui ont réalisé conjointement un livre BD sur l'Antarctique et une exposition photos et dessins, seront présents à la médiathèque le matin, puis à Athéna.

Contact : médiathèque Jean-d'Ormesson, 02-43-93-24-44