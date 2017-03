La Ferté-Bernard Espace Pièces auto :« Non, on ne va pas fermer »

0

En octobre dernier, l'un des gérants de l'entreprise EPA (Espace Pièces automobiles), installée Espace du Lac, à La Ferté-Bernard, décédait subitement. L'activité se poursuit.

« Certains pensent qu'on est ou que l'on va fermer. Il n'en est rien », assure Emmanuelle Chandelier, la secrétaire. Yves Verdier avait repris ce magasin de ventes de pièces automobiles en 2005. Son décès subit a fait planer le doute sur les clients. « C'est son associé, Dominique Rattier, qui en a pris la gérance », confirme la secrétaire.

« Avant nous avions un dépôt, zone de l'Arche, que nous avons fermé, ce qui induit les gens en erreur. Mais en fait, nous avons tout regroupé ici, sur place, puisque nous avions de la place. Et non, on ne ferme pas », martèle la jeune femme appuyée par Laurence, une autre employée du magasin.

« C'est vrai qu'Yves Verdier était une figure locale. Mais l'équipe est restée la même. Nous sommes une dizaine. Le fonctionnement n'a pas changé. Et nous sommes toujours là ».