La Ferté-Bernard Elles font découvrir leur pays aux collégiens et lycéens

Assistantes de langue, elles ont franchi l'Atlantique pour passer sept mois en France. Elles découvrent avec des yeux neufs La Ferté-Bernard et ses habitants.

« Ça se passe plutôt bien. J'aime bien les collégiens. Ils sont créatifs. Ils ont envie d'apprendre. Au lycée, c'est plus dur », livre Renata Delgado. La jeune fille de 22 ans arrive tout droit de Quito, la capitale de l'Equateur, où elle a étudié le français et l'anglais.

Depuis octobre, avec Charity Watson qui vient de Los Angeles, aux États-Unis, elle est assistante de langue au collège Georges-Desnos et au lycée Robert-Garnier. Toutes les deux, elles interviennent auprès des jeunes Fertois pour les aider à progresser en anglais et en espagnol et pour leur faire connaître leur pays.