La Ferté-Bernard Elle crée d'étonnants gâteaux bio

0

Eclairs, Paris-Brest, mais aussi gâteaux d'anniversaire aux couleurs et formes étonnantes : Asuka Kasahara, Fertoise d'origine japonaise, s'est lancée dans la confection de gâteaux bio, sans gluten.

Au Japon, elle se dirigeait vers une carrière juridique après avoir étudié le droit. « Mais quand je suis arrivée en France, mon diplôme n'était pas reconnu, alors j'ai décidé de suivre une formation dans la pâtisserie », explique Asuka Kasuhara, 30 ans, tout en disposant les petits gâteaux qu'elle a fabriqués sur des plateaux au marché bio de Margon.

« J'ai décidé de faire des pâtisseries sans gluten et bio car il y a de plus en plus de personnes allergiques. Elles aiment les pâtisseries et souhaitent partager un moment convivial avec leurs amis, mais n'en trouvent pas sans gluten ».

Les pâtisseries d'Asuka, tél 06-95-01-64-34, www.patisserie-sansglutenbio.jimdo.com