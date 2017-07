La Ferté-Bernard Des animations tous les jeudis dès le 6 juillet

0

Lancés l'an dernier, les « Jeudis de l'été » ont séduit Fertois et visiteurs. Aussi la municipalité a-t-elle décidé de reconduire en juillet et en août ces soirées gratuites et propose de nouvelles animations.

« Les objectifs sont les mêmes que l'an passé : proposer des divertissements différents pour que chacun y trouve son compte. Le but est également de créer des liens entre les habitants et les générations. Et tout est gratuit », rappelle Jean Thoreau, adjoint au maire chargé de la Culture.

Ce jeudi 6 juillet : Festi family

Une dizaine de structures gonflables ainsi que des jeux géants seront installés sur la pelouse d'Athéna dès 16 heures. Des DJ se succéderont pour assurer l'ambiance tout au long de la soirée. L'Espace Jeunesse organisera également une course de voitures à pédales. Une voiture sera à la disposition de ceux qui souhaiteront la tester. « Cette première animation est proposée la veille de la fin de l'école », remarque Jean Thoreau.

Renseignements et inscriptions pour la course de voitures à pédales à l'Espace jeunesse, 02-43-71-70-9-68

Chaque semaine, nous détaillerons l'animation du jeudi.

A noter

Anima'plage : tous les après-midi du 8 juillet au 31 août, de 14 heures à 19 heures, sur la plage du plan d'eau, de nombreuses animations gratuites sont proposées. La baignade est surveillée et des structures gonflables seront installées. Renseignement auprès de Vincent Vinet au 02-43-71-04-41.