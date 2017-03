La Ferté-Bernard Delta technologies dans ses nouveaux locaux

0

C'est une entreprise jeune et dynamique qu'ont pu découvrir les entrepreneurs sarthois du Medef, mardi soir, en visitant Delta Technologies qui a fait sienne la devise de Star wars « La force est avec toi ».

Quand on franchit la porte des nouveaux locaux de l'entreprise Delta Technologies, située dans la zone industrielle des Ajeux, à La Ferté-Bernard, on pénètre dans l'univers de Stars Wars avec un Dark Vador qui vous accueille dès l'entrée. D'emblée, le ton est donné. L'ambiance de cette entreprise est jeune, ambitieuse, innovante et résolument tournée vers l'avenir.

« Nous sommes une société au service de l'homme. Nos 20 collaborateurs ont une moyenne d'âge de 30 ans. Tous n'ont pas les mêmes leviers, mais ce sont des technophiles, adeptes des changements ultra rapides en matière de technologies », commente Antoine Taffin, le dirigeant de cette entreprise, spécialisée dans l'assistance et les services en informatique, réseau, sécurité, maintenance et formation.

Un bâtiment de 560 m2

« Nous venons de nous installer, il y a deux mois, dans ce bâtiment de 560 m2, construit par la Communauté de communes de l'Huisne sarthoise. Nous essayons d'embaucher une à deux personnes par an. Nous avons donc prévu la possibilité d'une extension de 2 000 m2 ».

L'entreprise accompagne autour du numérique quelque 2 000 clients. « Nous avons une nouvelle activité : l'affichage dynamique pour les halls d'accueil », glisse le chef d'entreprise.