La Ferté-Bernard Découvrez la région à vélo… électrique

C'est la grande nouveauté proposée par l'office de tourisme « Entre Maine et Perche », cette saison : la location de vélos électriques.

Et si vous découvriez le plaisir de sillonner les petites routes de la communauté de communes de l'Huisne sarthoise sans peiner dans les côtes ! Désormais plus besoin d'être un grand sportif pour rejoindre Montmirail, la petite cité de caractère, édifiée sur un mont, l'office de tourisme communautaire « Entre Maine et Perche », à La Ferté-Bernard, propose la location de vélos à assistance électrique. Et c'est magique !

Ces vélos seront loués par le biais de l'office de tourisme de La Ferté-Bernard à des prix compétitifs « pour créer l'envie ». Pour transporter les enfants ou tout simplement le pique-nique, une petite remorque pourra être adaptée au vélo. Bien sûr, il est toujours possible de louer des vélos traditionnels.

Et aussi…

L'office propose toujours des balades en bateaux électriques ou à bord du train touristique, des visites commentées du centre ancien.

Bien d'autres surprises attendent les visiteurs : comme la rue d'Huisne, la fameuse rue des Couleurs de l'an dernier, qui devrait bientôt dévoiler sa nouvelle parure.

Pratique

Prix de location des vélos électriques : 2 heures, 8 €; 4 heures : 10 €; journée entière : 15 €; deux jours : 25 €. Départ et retour de La Ferté-Bernard. Renseignements : 02-43-71-21-21.