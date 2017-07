La Ferté-Bernard Danièle se présentera à Miss Curvy 

0

Pour faire changer le regard que les autres portent sur la différence et pour défendre les femmes rondes, Danièle Moulhade se lance un défi : participer à l'élection de Miss Curvy à Durtal.

Pas toujours facile d'avoir confiance en soi quand on a des formes généreuses. La Fertoise Danièle Moulhade en sait quelque chose. Toute sa vie, elle s'est battue contre ses kilos. « Dans la famille, on a tendance à avoir des rondeurs. J'avais un papa américain, un GI, médecin légiste de 2 m de hauteur et de 130 kg », avoue-t-elle désormais sans complexes. Car la mamie de deux jolies petites-filles a appris à s'accepter telle qu'elle est. Mieux, elle a décidé de se présenter à l'élection de Miss Curvy Pays de Loire, le 16 septembre à Durtal (Maine-et-Loire).

Défendre la femme ronde

Pour la Fertoise, participer à ce concours « est un vrai challenge. Mais je veux défendre la femme ronde. Je pars du principe que toutes les femmes sont belles ».

A toutes les femmes rondes, elle veut passer un message : « Il faut s'accepter comme on est. C'est un très beau challenge et une belle aventure ».