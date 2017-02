La Ferté-Bernard « Cuma : une chance pour les agriculteurs »

0

La Cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) de la Monge, à La Ferté-Bernard, existe depuis 53 ans. Zoom sur cette société qui permet aux agriculteurs de mutualiser leurs outils de travail.

« C'est une chance aujourd'hui d'avoir une Cuma. C'est une solution face à la crise qui touche le monde agricole. Les adhérents n'ont pas à investir dans du matériel coûteux », explique Emmanuel Bois, président de la Cuma de la Monge, installée depuis 16 ans dans la zone de Ajeux, à La Ferté-Bernard.

La Cuma de la Monge regroupe 90 adhérents dont 80 agriculteurs actifs répartis sur une quarantaine d'exploitations agricoles.

« Depuis deux ans, nous avons un partenariat avec Tuffé. Cela nous a permis d'acquérir une nouvelle ensileuse plus performante », précise le président.

Le prix de l'heure inchangé

La Cuma est une véritable entreprise qui emploie deux salariés à temps plein (Lionel et Gérard) et six saisonniers l'été. A sa tête, un bureau et un conseil d'administration de 15 personnes.

Les adhérents paient le service à l'heure et à l'hectare. « Pour le moment, nos adhérents arrivent à payer. Nous avons décidé de ne pas augmenter le prix de l'heure et cela depuis 3 ans », appuie le président.

Et de conclure : « La Cuma, c'est une équipe. C'est vraiment un moyen de mieux faire face à la crise ».