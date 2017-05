La Ferté-Bernard Croix-Rouge : nouveau véhicule et nouveau président

0

L'antenne fertoise de La Croix-Rouge vient de recevoir un nouveau véhicule logistique.

Des bénévoles, toujours aussi enthousiastes, qui ont de 14 à 63 ans, une équipe renouvelée pour veiller à la bonne marche des différentes activités : l'antenne de la Croix-Rouge fertoise marche bien et s'investit sur tous les fronts : vestiaire, formation secourisme, postes de secours, action sociale…

« Nous venons de recevoir un nouveau véhicule logistique. Nous avons quatre véhicules. Ils appartiennent au Département qui nous les loue », annonce Georges Bercy, le nouveau président de l'antenne fertoise.

Il faut dire que la Croix-Rouge fertoise, outre les formations qu'elle dispense (écoles, entreprises…), est souvent appelée à tenir des postes de secours non seulement sur les manifestations du secteur (Slalom auto, Fol'car de Lavaré, 10 km…) mais aussi en renfort sur d'autres manifestations sarthoises (circuit des 24 Heures notamment).

Le vestiaire

La Croix-Rouge, c'est aussi le vestiaire. La boutique est ouverte le deuxième samedi du mois et nécessite un gros travail de tri et de mise sur les portants. D'autant que les locaux étant étroits, il faut à chaque fois sortir tous les véhicules pour aménager le hangar pour cette grande vente. « Nous devrions déménager pour un plus grand local. Mais il est trop tôt pour en parler », avoue le président.