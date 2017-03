La Ferté-Bernard Cocktails Loisirs : ça donne envie

0

Séjour tout terrain, après-midi nature, sortie à Festyland ou encore séjour en Croatie, une fois encore le programme, concocté par l'équipe de l'Espace Jeunesse et validé par la Ville, promet de belles vacances aux jeunes.

A La Ferté, l'équipe chargée de l'animation des jeunes s'ingénie chaque fois pour trouver des idées originales pour les 4 - 18 ans. Ces vacances de printemps du lundi 10 avril au vendredi 21 avril ne dérogent pas à la règle et bien évidemment à des prix raisonnables.

C'est ainsi que 10 jeunes partiront en Croatie. Parmi les points forts de ces vacances, les autres tranches d'âge ne sont pas oubliées : les 4 - 10 ans et les 11-13 pourront participer à une grande fête Festy-natur », le vendredi 21 avril avec jeux, construction de cabanes, goûter en famille. Une partie des 11-13 pourra partir en séjour « Tout terrain », en Touraine du mardi 11 aujeudi 13 avril.

Défi jeunes à Brûlon

Les ados découvriront toutes les activités tout terrain : quad, kart, balade en gyropode… Une sortie à Festyland (le plus grand parc d'attraction de l'ouest) le mardi 18 avril est également proposée à cette tranche d'âge. Enfin, un challenge « Défi-jeunes », une rencontre sportive avec d'autres jeunes Sarthois, est proposé les mercredi 19 et jeudi 20 avril à Brûlon.

Bien sûr, sur place, à La Ferté de nombreuses autres animations sont prévues. A noter également que pour les 4-10 ans, la navette pour les transporter du Cossé au centre de loisirs reprend du service.

Pratique : inscriptions, Fertois et Gip, dès maintenant et jusqu'au 6 avril, au guichet unique (mairie), hors Gip à partir de mardi et jusqu'au 6 avril au guichet unique.

A partir du 7 avril au secrétariat Enfance, jeunesse et sports, parking du Général-de-Gaulle.