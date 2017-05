La Ferté-Bernard Centenaire et joueur d’échecs

0

C’est à l’Échiquier Fertois, où il est licencié depuis cette saison seulement, qu’André Boquet a célébré ses 100 ans. Un événement pour le club, qui a orchestré un anniversaire inoubliable, entouré de sa famille.

André Boquet est né le 27 mai 1917. L’ancien avocat a vécu toute sa vie à Paris, avant de venir s’installer en terre fertoise.

« Nous sommes arrivés il y a seulement quatre ans. Nous ne voulions pas aller en maison de retraite, et on nous a conseillé La Ferté-Bernard. Nous avons été bien reçus par le maire et son épouse », souligne alors le centenaire.

Il n’avait pas joué depuis 50 ans

André n’avait pas joué aux échecs depuis 50 ans.

« J’ai perdu ma femme l’année dernière, et puis Stéphane Guinet, le président de l’Échiquier Fertois, est venu me chercher. Ici, on m’a accueilli, on m’a aidé. »

Plus d’informations dans notre édition Haute Sarthe du Maine libre ce lundi 29 mai

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone