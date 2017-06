La Ferté-Bernard Baignade autorisée sous conditions

0

Les résultats d’analyse des cyanobactéries, dont les toxinogènes, dans les prélèvements effectués vendredi dernier au niveau du plan d’eau de la base de loisirs de La Ferté prouvent que l’eau est de bonne qualité. L’Agence Régionale de Santé autorise donc la réouverture de la baignade dès ce mercredi. Elle avait été interdite le vendredi 23 juin.

Quelques cas de dermatites du nageur ont été signalés. Bien que désagréables, ces boutons et démangeaisons sont des affections bénignes. Ce phénomène apparaît lorsque la température de l’eau se réchauffe, généralement sur les plages en eau peu profondes.

Les précautions à prendre : après la baignade, se rincer, bien se sécher dès la sortie du bain ; éviter la baignade prolongée en eau peu profonde ; éviter les zones en présence de plantes aquatiques ; si une dermatite se déclare, consulter une pharmacie.

Les actions de prévention : ne pas nourrir les canards ; des panneaux d’informations sur les consignes de sécurité et de prudence vont être mis en place ; des recherches pour l'amélioration de la qualité de l’eau sont en cours. Il s’agit d’étude de bathymétrie (science de la mesure des profondeurs et du relief) et des relevés piscicoles. Les agents municipaux effectueront une surveillance journalière et l’Agence Régionale de Santé contrôlera l’eau du lac tous les 15 jours.