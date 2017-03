La Ferté-Bernard « A quatre pattes dans l'herbe, un monde insoupçonné »

0

Depuis onze ans, Albert Lerayer, bien connu des Fertois pour avoir dirigé Athéna et la MJC, cultive ses passions : la randonnée, qui l'emmène jusqu'aux contreforts de l'Himalaya, et la macrophotographie.

« Tant qu'on a la santé, il faut profiter de la vie ». Albert Lerayer a fait sienne cette maxime que lui avait un jour glissée un ami. Depuis son départ à la retraite, l'ancien responsable d'Athéna, se consacre à ses passions et « à nos enfants et petits-enfants ».

« J'avais envie d'activités de pleine nature. Alors je me suis mis à la pêche à la ligne et cela m'a bien amusé. mais je recherchais encore autre chose : être encore plus près de la nature ». Et c'est ainsi qu'Albert s'est intéressé à la photographie. Il acquiert alors un objectif macro. « Dès les premiers contacts avec cette activité nature, j'ai été époustouflé par la variété de ce que je trouvais. A quatre pattes dans l'herbe, je découvrais un monde étonnant, insoupçonné ».

Pratique : exposition « Les derniers Poireaux de Maurice », visible jusqu'au 5 avril à la médiathèque de La Ferté-Bernard.

