La Ferté Artibus 11e saison : direction le Centre Pompidou le mois prochain

0

C'est une opération de la communauté de communes de l'Huisne Sarthoise, via son centre culturel. Chaque année, La Laverie propose une journée pour découvrir un musée parisien.

Samedi 21 janvier, Artibus plongera les participants dans l’univers des surréalistes grâce à une visite de l’exposition « Magritte. La trahison des images ». Un déplacement en bus depuis La Ferté-Bernard, ouvert à tous.

Plus d'infos au 02-43-93-48 61 ou contact@lalaverie.org. Départ en car à 6 h 45, retour à 20 h 15. Visite guidée et visite libre, 50 € pour les abonnés et accompagnateurs ou 60 €.