La Ferté-Bernard "Al Cubo" pour le jeune public

0

Rendez-vous avec les enfants mardi prochain 14 février à la salle Athéna de La Ferté-Bernard.

Deux hommes et une femme, des seaux et deux ukulélés. Jongleries, acrobaties et expérimentations diverses.

Tout en édifiant des constructions improbables, des équilibres précaires, des actions minutieuses et parfois dérisoires, le trio propose un spectacle original faisant naître plutôt l’émotion que la performance pure.

Dans cette pièce profondément vivante, le plaisir est contagieux.

Une véritable ode à la joie ! Par la Cie BettiCombo.

Durée : 1 heure. Famille. Tarif : 5 €.