La Ferté 2 M€ dans une nouvelle machine : Eliopack a toujours de l’ambition

L’entreprise est installée dans la zone des Ajeux depuis 2005. D’ici à fin 2017, la direction espère atteindre les 80 salariés. Ils étaient moins de 50 avant le rachat par le groupe autrichien Montana.



C’est le premier investissement massif associé à l’arrivée d’une machine supplémentaire, depuis qu’Eliopack a été repris par Montana Tech Components, en juillet 2015. « Chaque année est une réplique, on investit un million d’euros. Pour 2017, c’est le double avec un nouvel outil de travail qui va permettre de développer notre activité et de nouvelles compétences », se réjouit Jérôme Bardini, directeur général d’Eliopack, à La Ferté.



Eliopack est spécialisée dans l’impression et la découpe de films d’emballage souples, pour le secteur pharmaceutique, cosmétique, l’hygiène (70 % du marché) et l’alimentaire. "Montana est une structure financière forte qui croit en nous. Avec cette nouvelle machine, on va livrer un produit fini, il n’y aura plus d’opération intermédiaire de découpe." Eliopack espère fabriquer jusqu’à 500 millions d’opercules dès l’an prochain (qu’on retrouve sur les pots de compote ou de confiture, etc.) avec sa nouvelle operculeuse installée sur un site de plus de 10 000 m2 au total.



"Nous avons une spécificité pharmaceutique. Avec Montana, on s’unit pour décrocher de nouveaux marchés. Par exemple, on ne connaissait pas bien le marché laitier, on y entre avec des ambitions."