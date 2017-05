La croisière des lecteurs Gibraltar, un rocher britannique dans la Méditerranée

0

Les 450 lecteurs des Journaux de Loire (Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan et Le Maine Libre), partis dimanche de Marseille à bord du Costa Favolosa, sont passés par Gibraltar.

Etonnante enclave que ce bout de territoire britannique dans la péninsule ibérique.

Les orangers jalonnent les trottoirs de la citadelle et l’ambiance chaleureuse fleure bon la Méditerranée. Mais l’on y parle anglais et on paye en livre gibraltérienne.

Une confluence d’influences que seule l’histoire peut expliquer.