0

Lieu de rencontre sécurisant pour les futurs parents et parents avec leurs enfants de la naissance à 6 ans. Activités qui permettent de se retrouver autour du jeu et du chant. Animées par des professionnels de la petite enfance afin de créer et renforcer les liens.

Jeudi 27 avril, jeudi 4, jeudi 11 mai, 9h, Salle omnisports Henri-Bonnet, route de Précigné, Sablé-sur-Sarthe. Gratuit. Contact : 02 43 62 50 15.