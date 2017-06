La Chapelle-Saint-Aubin Action des producteurs laitiers à Auchan

0

Une vingtaine de producteurs laitiers se sont donnés rendez-vous devant l'hypermarché Auchan, à La Chapelle-Saint-Aubin, ce samedi matin, à l'appel des syndicats FDSEA et Jeunes agriculteurs.

Ils se sont ensuite rendus dans les rayons pour poser des étiquettes "Ce produit laitier ruine les éleveurs" sur les produits d'un certain nombre de coopératives, "qui pratiquent les prix les plus bas alors qu'ils devraient montrer l'exemple et que tous les indicateurs sont au vert", indique Ghislain de Viron, président de la section laitière FDSEA Sarthe.

De nouvelles actions sont prévues dans les jours à venir. Un bloquage du site industriel Yoplait, au Mans, est notamment prévu ce mardi.