La Bazoge Ils ont fêté la victoire des handballeurs

Drapeaux tricolores, maquillage, clapping, Marseillaise reprise en chœur…. le public bazogien n’a fait qu’un avec celui de l’AccorHotels Arena qui accueillait ce dimanche la finale du championnat du monde de handball.

« Un Mondial en France, ce n’est pas tous les jours. Nous voulions partager cette belle fête, réunir nos licenciés, encadrants et tous ceux qui souhaitaient être avec nous ce soir », explique Nicolas Le Guen, vice-président en charge de l’animation du HC La Bazoge. « On a programmé ça un peu à la dernière minute, on ne s’attendait pas à avoir autant de monde ».

Pari réussi pour le club qui tablait sur une centaine de personnes : ils étaient plus de 230 dans la salle de l’Envol, prêtée par la municipalité.

