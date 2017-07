Karting Championnat d'Europe CIK - FIA: les pilotes français en embuscade

0

La pluie qui a perturbé les qualifications devrait s'effacer pour les finales du jour.

Deux Français pointent à la deuxième place des essais chronométrés du Championnat d'Europe au Mans : Théo Pourchaire en OK et Paul Fontaine en KZ2. Ce dernier, battu d'un rien par Alessandro Pelizzari (54''281), ce samedi, devance surtout les leaders du Championnat Matteo Vigano (7e) et Alex Irlando (19e), avec tous les espoirs de podium que cela laisse présager.

Les horaires

Ce dimanche : 8 heures – 9 h 55 : warm-up : 10 heures - 12 h 35 : manches qualificatives ; 13 h 30 – 16 h 35 : finales.

Entrée gratuite.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce dimanche 2 juillet.

À lire en version numérique