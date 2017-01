« Kalila Wa Dimna », opéra d’Olivier Letellier

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Premier opéra en langue arabe, création mondiale qui verra le jour en juillet 2016 au festival d'Aix-en-Provence. Cette adaptation de Kalîla Wa Dimna, recueil de fables, permet à deux cultures de se rencontrer, pour raconter l'histoire commune de l'humanité.

Vendredi 13 janvier, 20h, samedi 14 janvier, 18h, Les Quinconces, 4, place des Jacobins, Le Mans. Tarif 23€, réduit 11€. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/