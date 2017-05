0

Deux hommes de 19 et 24 ans ont été condamnés ce lundi à six mois de prison avec sursis par le tribunal du Mans. Ils avaient commis jusqu'à huit vols ou tentatives de vol à Aubigné-Racan entre le 15 juin 2016 et le 19 février 2017.

