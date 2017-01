Justice Travail non déclaré : plus d’un million d’euros dans un sac-poubelle

0

Un rempailleur comparaissait, lundi, devant le tribunal correctionnel d’Angers, accusé de blanchiment aggravé.

A l’origine, une enquête avait été ouverte suite aux plaintes, entre 2008 et 2009, de personnes âgées de la Sarthe et du Maine-et-Loire décrivant des méthodes de vente un peu trop expéditive d’un rempailleur de chaises, qui faisait aussi dans la vente de petit mobilier et de matelas et dans le nettoyage de façades et de toitures.

C’est lors d’une perquisition que les gendarmes ont fait une invraisemblable découverte : un sac-poubelle contenant les économies du rempailleur, soit 1 461 000 € en liquide… L'homme touchait le RSA.

Le procureur a requis 18 mois de prison et la saisie des économies. Délibéré en mars.

Compte rendu complet d’audience dans « Le Maine Libre » de ce mardi 24 janvier. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.