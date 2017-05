Justice Les deux jeunes cambrioleurs de Vibraye condamnés

0

Ordinateurs, téléphone, cartes de crédit, montres, bijoux et même des bouteilles de vin de grand cru d’un restaurant étoilé… Deux jeunes hommes comparaissaient ce vendredi après une dizaine de cambriolages et tentatives de cambriolages commis fin avril et début mai à Vibraye.

Les deux jeunes malfaiteurs âgés de 18 et 20 ans squattaient une maison depuis une quinzaine de jours dans la commune. C’est là que les gendarmes ont retrouvé certains objets volés.



Lors de leurs pérégrinations, les deux compères ont volé et brûlé une voiture.

Chez une dame, ils ont libéré un serpent d’un vivarium et tenté de lui faire manger des nuggets…

Les prévenus ont également cambriolé la caravane d’un couple, dans laquelle ils sont ensuite retournés en pleine nuit.

Le plus jeune a menacé l’occupant des lieux avec une arme et a tiré. Heureusement, celle-ci n’était pas chargée.

Le plus jeune, qui niait jusqu’alors avoir braqué l’homme, l’avoue dans le box.

« J’y ai repensé pendant 48 heures en garde à vue. J’ai appris que le monsieur avait été blessé et avait fait un malaise. J’ai eu honte de moi, je me suis dégoûté. »

Ce Vibraysien, père d’un enfant d’un an qu’il ne voit pas et déjà condamné deux fois pour vol et dégradation, est « en errance familiale », souligne son avocate.

Ce dernier est condamné à trois ans dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et ne pourra pas revenir dans sa commune pendant cinq ans.

L'autre, déjà condamné pour vol et recel de vol, écope d'une peine de trois ans et demi de prison dont un an et demi avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans.

Capture d'écran Google maps