Justice Le meurtrier profite de sa première permission pour s'évader

Condamné pour un meurtre commis en 2009, alors qu'il était âgé de 24 ans, ce jeune homme purge sa peine de quatorze ans de réclusion à Vezin-le-Coquet (35).

Arrivé à mi-peine il y a un an, il a pu bénéficier de sa première permission de sortie mardi pour visiter le planétarium de Rennes. La tentation est trop forte : le trentenaire, qui n'a aucune visite au parloir et qui n'a pas vu ses deux enfants depuis sept ans, prend la poudre d'escampette. Direction Le Mans, pour retrouver sa famille et ses amis.

Oui mais voilà : personne ne lui ouvre la porte et il se retrouve à dormir sur un banc. Le lendemain, il se constitue prisonnier au commissariat du Mans.

Le procureur, Aude Helbert, requiert « six à huit mois de prison » contre lui. Son avocate, Me Delphine Bedouet insiste sur la « fin de cavale spontanée sans alcoolisation » et demande « une mesure de clémence ». L'homme de 32 ans est condamné à quatre mois de prison.