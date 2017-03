Justice Infractions dans l'entreprise de transport : les salariés en danger ?

0

Une entreprise de transport et sa patronne comparaissaient ce lundi devant le tribunal du Mans pour mise en danger de la vie de ses salariés face à une accumulation de non-respect de la réglementation.

Nous sommes en novembre 2011. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (Direccte) réalise un contrôle au sein d'une société de transport, dont le siège social est situé à La Flèche. L'agence d'Ingré (agglomération d'Orléans) est principalement visée. Là-bas, l'entreprise sarthoise emploie une quarantaine de chauffeurs.

À l'issue de son contrôle, la Direccte relève « plus de 500 infractions » à la réglementation : insuffisance de repos, dépassement des temps de conduite, conduite journalière supérieure à 10 heures, journée dépassant 12 heures, durée hebdomadaire supérieure à 48 heures, heures supplémentaires non rémunérées. « On a, à peu près, toutes les infractions », souligne le représentant de la Direccte.

Délibéré le 22 mai.

