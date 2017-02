Justice Coups de couteau pour des ragots : six mois de prison ferme

0

Malgré son jeune âge et l'absence d'antécédents judiciaires, c'est pour des faits de violence avec usage d'une arme, acte de cruauté envers un animal domestique et violation de domicile, qu'un Marollais de 18 ans comparaissait devant le tribunal du Mans, ce lundi.

Vendredi soir, vers 23 heures, le prévenu et un ami viennent de boire « une bouteille de vodka à deux ». Ils croisent un homme qu'ils connaissent. Un homme qui aurait rapporté « des ragots » sur le prévenu.

Dans un état second, celui-ci, muni d'un couteau, s'introduit dans son domicile après avoir défoncé sa porte à coups de pied. De la même manière, il fracasse celle de sa chambre et se retrouve alors nez à nez avec sa victime. Il le saisit par le col du t-shirt et lui assène plusieurs coups de couteau au visage et dans le cou avec le tranchant et le manche. Des blessures qui entraînent pour la victime huit jours d'incapacité totale de travail (ITT). Son chien reçoit également un coup de couteau.

Le jeune Marollais est finalement condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, une peine aménageable avec un bracelet électronique.