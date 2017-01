Justice Condamnés pour des cambriolages de bars PMU

0

De fin octobre à début décembre, deux Saboliens de 35 et 38 ans se sont lancés dans une série de quatre vols avec effraction et deux tentatives de cambriolage de bars PMU à Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Malicorne-sur-Sarthe, mais aussi Lisieux (14). Le butin : de l’alcool, de l’argent, un ordinateur portable, des tickets à gratter.

Ce vendredi, le plus âgé a été condamné à seize mois dont la moitié avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans. Il pourra bénéficier d’un bracelet électronique.

Le plus jeune, dont le casier judiciaire était plus chargé, est maintenu en détention.

Il est condamné à deux ans et demi dont six mois avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans.