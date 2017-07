Juigné-sur-Sarthe Les Gospel River enflamment le festival

0

La 2e édition du Festival in Juigné s'est ouverte vendredi soir dans une église bondée pour le premier concert de cette riche programmation. C'est au choeur Gospel River que revenait l'honneur d'ouvrir le festival. Comme l'an dernier, ce premier concert a été donné à guichets fermés. L'ensemble tourangeau "Jazz Moket" enchaînait sur la place du village.

Ce samedi et dimanche, tous les concerts sont donnés en plein air: il y aura de la place pour tout le monde!

Au programme de ce samedi: apéros musiques à partir de 12 h 30 avec les groupes qui se relaient sur la scène Off installée dans le bourg (concerts grauits des lauréats issus du trempin). Dans le parc du château de Juigné, la grande scène ouvrira à 18 h. Se succéderont sur cette scène: Yellam (reggae) à 19 h, Tété (pop-folk) ) 20 h 45 et Babylone Circus (rock festif) ) 22 h 30. Tarifs pour la journée: 22 € (réduit: 18 €). Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dimanche: scène off dès 12 h 30 dans le bourg. De 12 h 30 à 17 h 30: concerts gratuits des groupes des conservatoires de la Sarthe. Ouverture de la grande scène dans le parc du château de Juigtné à 17 h 45. En concert: les Shougashack (folk blues) à 18 h 30, Malted Milk (funk et soul-blues) à 20 h 15 et Boney Fields and The Bone's Project (soul, blues et funk). Traif: 22 € la journée. (Tarif réduit: 18 €) Gratuit pour les moins de 16 ans.