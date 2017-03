Juigné-sur-Sarthe Jessy va créer sa base de loisirs Terre Activ’

0

Encouragé par la commune de Juigné, c’est au lieu-dit Le Moulin que le jeune éducateur sportif ouvrira sous peu une structure de loisirs où il sera possible de pratiquer diverses activités d’avril à octobre.

Si Jessy Thielleux, 27 ans, réside actuellement en proche Mayenne, à Saint-Denis-d’Anjou exactement, il pense sans doute à s’enraciner à terme sur le territoire sarthois et pourquoi pas à Juigné-sur-Sarthe, la charmante et active commune au fil de la rivière sur laquelle le jeune homme a jeté son dévolu afin d’y réaliser son projet.

Ouverture prévue le 1er avril

Educateur de vie scolaire et surveillant de nuit au lycée agricole Val-de-Sarthe de Sablé et pour autant bardé de ses deux Brevets professionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJeps ciblés activités physiques pour tous (APT) et canoë-kayak), Jessy l’avoue : « J’avais envie de créer quelque chose qui me ressemblait ».

