Juigné-sur-Sarthe C'est parti pour la 2e édition de Festival in Juigné

0

Ce vendredi soir s'ouvre la 2e édition de Festival in Juigné. Le premier rendez-vous affiche complet: il s'agit du concert de gospel du choeur Gospel River, en l'église de Juigné. Suivra à 20 h 45 le concert de Jazz Moket's sur la scène off au coeur du village de Juigné. Ce groupe qui interprétera des morceaux de jazz et de funk, avait été désigné "coup de coeur" du tremplin 2016. (En concert gratuit ce soir).

Samedi, le Festival reprendra dès 12 h avec un apéro musical dans le village et jusqu'à 18 h, les groupes vainqueurs du tremplin 2017 seront la scène off. A 10 h: Yellam (reggae) prendra place sur la grande scène dans le parc du château de Juigné. Tété lui succèdera à 20 h 45 avant le final avec les Babylon Circus à 22 h 30 pour un final très festif.

Dimanche, la scène off s'animera de 12 h à 18 h, tandis que la grande scène du parc du château accueillera les Shougashack à 18 h 30 avant le groupe Malted Milk (soul, funk et blues) à 20 h 15 et Boney Field's et The Bone's Project à 22 h 15. Un final qui promet là encore de faire bouger les foules...

L'accès au Festival est gratuit pour les moins de 16 ans. Entrée: tarif plein 22 € par jour et tarif réduit à 18 €. Infos sur www.festivalinjuigne.com