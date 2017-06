« Jeux de scène », comédie de Victor Haïm théâtre de L’Acthalia

0

Association

Théâtre.

Gertrude, metteur en scène mégalo et Hortense, actrice naguère adulée, se retrouvent pour la répétition d’une pièce. Qui dominera l’autre dans ce rapport de force sadique, drolatique et explosif où se mêlent attirance et répulsion ? Une comédie qui a reçu le Molière du meilleur auteur contemporain.

Samedi 10, dimanche 11 juin, 17h et 21h, Théâtre de l’Acthalia, 105, Grande-Rue, cité Plantagenêt, Le Mans. Tarif 15€, réduit 12€, autre : tarif réduit pour étudiant et demandeur d’emploi. Contact et réservation : 06 10 53 38 40, acthalia@hotmail.fr, http://www.acthalia.com