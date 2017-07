0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Jacques le Chimérique entraîne le public dans un spectacle déambulatoire autour de la Cathédrale dans laquelle ils croiseront différentes personnalités, dont entre autres Scarron ou Cyrano de Bergerac. 1 h 30. Tout public.

Vendredi 21, vendredi 28 juillet, vendredi 4 août, 21h, Place du Cardinal-Grente, Le Mans. Gratuit. Contact : 02 43 47 36 52, www.lemans.fr