Le Mans Panne Orange depuis six jours en centre-ville: réparations ce jeudi

Certains habitants, commerces et autres entreprises de la place de la République et du haut de la rue Gambetta, en plein centre-ville du Mans, n'ont plus internet depuis jeudi dernier.

Orange, leur fournisseur d'accès, confirme la panne collective ce mardi après-midi.

"Elle est bien due à un incendie sur un chantier place de la République (site de la Visitation), provoqué par un ouvrier, qui a endommagé des câbles souterrains en cuivre et en fibre optique."

"La connexion des clients en ADSL a été rétablie vendredi. Concernant la fibre, les travaux devraient commencer demain pour raccorder les clients jeudi, sous réserve d'obtenir un arrêté d'interdiction de circulation et de stationnement."

56 clients ADSL ont donc été privés d'internet (et de téléphone fixe, télévision) pendant 24 heures.

Mais 70 abonnés fibre n'ont plus aucune connexion depuis cinq jours et ne la récupéreront pas avant vendredi au plus tôt.

