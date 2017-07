Insolite Un routier sarthois dit avoir aperçu un lion sur la route en Mayenne

0

Ce jeudi à Saint-Jean-sur-Erve (Mayenne), commune limitrophe de la Sarthe, un chauffeur routier sarthois dit avoir aperçu un lion, selon nos confrères de France Bleu Mayenne. Alertés, les gendarmes ont aussitôt déclenché des recherches.

Au volant de son poids-lourd, alors qu'il roulait en direction de Laval, le Sarthois aurait aperçu le fauve vers 9 h 30. « Tout d'un coup sur ma gauche, j'ai vu une espèce de bestiole qui sautait par-dessus la rambarde. Après, il a traversé devant moi. Tout de suite, j'ai vu que c'était un lion. Je me suis dit : "c'est pas possible". Du coup, j'ai fait demi-tour un peu plus loin et je l'ai revu gambader dans le champ de droite », a-t-il déclaré à nos confrères de France Bleu.

Sur le terrain, une quinzaine de gendarmes a ratissé la zone avec un chien, sans succès.

Dans le même temps, les forces de l'ordre ont cherché à savoir si un lion ou un autre fauve avait été signalé disparu dans la région. Là aussi, rien n'est venu confirmer l'information.

Le dispositif de gendarmerie a été levé vers 13 heures. Cependant, l'alerte reste prise au sérieux.