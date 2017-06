Insolite Pourquoi y avait-il un halo autour du soleil ce dimanche au Mans ?

Surprise pour les promeneurs manceaux qui se baladaient du côté des Jacobins au Mans ce dimanche après-midi.

Le soleil s'était paré d'une drôle de couronne.

"C'était impressionnant !", raconte un Manceau.

Mais pourquoi y avait-il ce halo autour du soleil ce dimanche au Mans ?

Ce phénomène optique, appelé "halo", s'observe lorsque les rayons du soleil traversent la glace présente dans l'atmosphère au sein des nuages élevés notamment, ces cristaux de glace jouant alors le rôle de prisme et formant l'anneau lumineux que l'on peut observer sur les photos transmises par un internaute.

Pour en savoir plus sur ce phénomène, Météo France fournit quelques explications :

"L'effet combiné ou séparé de la réflexion et de la réfraction de la lumière solaire ou lunaire sur des cristaux de glace en suspension dans l' atmosphère — au sein, par exemple, de nuages élevés ou de très fines précipitations — suscite tout un ensemble de phénomènes optiques appelés halos, qui produisent des images lumineuses géométriques telles qu'anneaux, arcs, colonnes ou foyers ; ces images se forment selon des directions particulières par rapport à l'astre et à l'œil de l'observateur, directions qui sont en étroite corrélation avec les structures géométriques des cristaux de glace et avec le parcours de la lumière au sein de ces cristaux.

Le halo le plus fréquemment observé est le halo de 22° ou halo de 22 degrés , encore appelé petit halo , qui dessine autour du soleil ou de la lune un anneau de rayon apparent 22°, blanc avec une frange intérieure rouge ; le ciel paraît plus sombre à l'intérieur de ce halo, qui accompagne fréquemment les cirrostratus et parfois aussi, à très basse température , les stratus . Moins lumineux et moins fréquent que ce type de halo est le halo de 46° ou halo de 46 degrés , dit aussi grand halo , qui forme autour de l'astre un anneau de rayon apparent 46° "