Insolite Mais qui est le candidat Nounours ?

Surprise pour les électeurs ce dimanche aux abords de certains bureaux de vote manceaux. À la place des affiches réglementaires des candidats à l'élection présidentielle, se trouvaient collées des affiches présentant un faux candidat… Nounours, accompagnées du slogan « Nounours 2017 pour une France mielleuse ».

« C'est mignon », commentaient deux électrices, d'un certain âge. « Il est mignon avec ses pots de miel. Ça met un peu de poésie dans cette journée d'élection. Et puis on sait bien que ce n'est pas un vrai candidat, ça ne risque pas de perturber le vote ».

Après recherche, l'auteur de cette campagne d'affichage sauvage est un rappeur manceau qui a profité de l'élection pour faire la promotion de son premier clip… « Présidentielle ».